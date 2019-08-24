"Динамо" предприняло попытку купить Симеоне

Форвард "Фиорентины" Джованни Симеоне получил предложение от московского "Динамо".

Неизвестно, какие условия предлагали аргентинцу "бело-голубые", однако, по информации Calciomercato, игрок ответил отказом.

Напомним, что интерес к 24-летнему нападающему также проявляют "Спортинг", "Лацио", "Сассуоло" и "Кальяри".

В прошлом сезоне Симеоне сыграл за "Фиорентину" 40 матчей, забил 8 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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