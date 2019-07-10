"Динамо" представило форму на сезон-2019/20

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"Динамо" представило форму на сезон-2019/20
Московское "Динамо" провело презентацию новой игровой формы, в которой команда будет играть в сезоне-2019/20.

Форма выполнена в традиционных синих и белых цветах. Производителем экипировки является компания Kelme.

В минувшем сезоне "Динамо" долго время находилось рядом с зоной вылета, а в итоге финишировало на 12-м месте.

Не пропустите: В "Динамо" назвали цели на новый сезон. | http://soccernews.ru

 
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