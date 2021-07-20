"Динамо" представило форму на следующий сезон

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"Динамо" представило форму на следующий сезон

Московское "Динамо" официально презентовало новую форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Оба представленных комплекта экипировки выполнены в традиционных для клуба цветах - белом и синем.

Технический спонсор столичного клуба - компания Puma.

Не пропустите: Московское "Динамо" готово заплатить 20 миллионов евро за форварда английского клуба. | http://soccernews.ru
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