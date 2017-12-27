"Динамо" представило ролик со съемок фильма про Яшина

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"Динамо" представило ролик со съемок фильма про Яшина
Московское "Динамо" опубликовало новогодний видеоролик со съемок фильма, который посвящен легендарному советскому вратарю Льву Яшину.

Фильм называется "Лев Яшин. Вратарь моей мечты" и выйдет перед началом Чемпионата Мира-2018.

Видео: Ролик о фильме про Яшина.

Главные роли сыграли Александр Ермаков, Галина Беляева, Александр Фокин и Юлия Хлынина. 

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