"Динамо" представило Смолова отсылкой к "Гарри Поттеру" (видео)

Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен

Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из "Локомотива" в московского "Динамо".

"Динамовцы" объявили о трансфере с помощью видео, в которым есть отсылка к "Гарри Поттеру", серии романов Джоан Роулинг, которые в последствии были экранизированы.

На видео Смолов идет по платформе, после чего проходит сквозь стену и оказывается на стадионе "Динамо" в клубном шарфе.

Ранее стало известно, что в "Динамо" Смолов будет выступать под 40-м номером. "Локомотив" получил за игрока 10 миллионов евро.

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