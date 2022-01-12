"Динамо" представило Смолова отсылкой к "Гарри Поттеру" (видео)
Фото: инстаграм "Динамо"\Автор неизвестен
Нападающий сборной России Федор Смолов перешел из "Локомотива" в московского "Динамо".
"Динамовцы" объявили о трансфере с помощью видео, в которым есть отсылка к "Гарри Поттеру", серии романов Джоан Роулинг, которые в последствии были экранизированы.
На видео Смолов идет по платформе, после чего проходит сквозь стену и оказывается на стадионе "Динамо" в клубном шарфе.
Accio, forward #ДинамоМосква #ПораВозвращаться pic.twitter.com/mAeSZVScFb— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Ранее стало известно, что в "Динамо" Смолов будет выступать под 40-м номером. "Локомотив" получил за игрока 10 миллионов евро.
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