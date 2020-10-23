"Динамо" представило третий комплект формы с автографом Яшина

Московское "Динамо" провело презентацию резервного комплекта игровой формы команды на текущий сезон.

Данный вариант экипировки выполнен в чёрном цвете с контрастными вставками цвета "электрик". Также футболки украшены автографом Льва Яшина.

В новой форме "Динамо" сыграет уже в субботу - дома против "Сочи". Матч начнётся в 14:00 мск.

22 октября исполнился 91 год со дня рождения Яшина, который является единственным в истории вратарём, выигравшим "Золотой мяч".

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