"Динамо" прервало 8-матчевую беспроигрышную серию "Уфы"

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"Динамо" прервало 8-матчевую беспроигрышную серию "Уфы"

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" на своем поле проиграла московскому "Динамо" со счетом 0:1. Единственный гол в конце встречи забил Жоаозиньо с пенальти. 

Таким образом, бело-голубые прервали 8-матчевую беспроигрышную серию башкирского клуба.

Благодаря победе "Динамо" поднялось на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" опустилась на восьмую позицию.

"Уфа" Уфа – "Динамо" Москва - 0:1 (0:0)
Гол: Жоаозиньо, 79 (с пенальти) - 0:1

"Уфа": Чернов, Круговой, Сухов, Табидзе, Аликин, Урунов, Голубев, Тилль (Вомбергар, 76), Безденежных, Емельянов, Бизяк.

"Динамо": Шунин, Ордец, Морозов, Скопинцев (Карапузов, 46), Рыков, Жоаозиньо, Нойштедтер, Хильемарк (Школик, 46), Игбоун (Каборе, 82), Комличенко (Грулев, 70), Панченко (Н`Жи, 61).

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