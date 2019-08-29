"Динамо" претендует на лучшего бомбардира РПЛ

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"Динамо" претендует на лучшего бомбардира РПЛ

Московское "Динамо" может усилиться нападающим "Крыльев Советов" Александром Соболевым, сообщают российские СМИ.

"Бело-голубые" рассматривают вариант с приобретением 22-летнего футболиста до закрытия летнего трансферного окна.

Сумма отступных в контракте форварда составляет 150 миллионов рублей (2 миллиона евро).

Напомним, что Соболев забил 6 голов в 7 стартовых турах РПЛ и является лучшим бомбардиром турнира.

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