"Динамо" пригласило на домашний матч пропагандиста Соловьева, который ранее раскритиковал клуб

Теги динамо москвавладимир соловьев

"Динамо" пригласило на домашний матч пропагандиста Соловьева, который ранее раскритиковал клуб

Московское "Динамо" пригласило на домашний матч пропагандиста Владимира Соловьева. Ранее телеведущий заявил, что он не может болеть за московский клуб, который возглавляет "хрен знает, что за тренер".

"Узнали об утерянном интересе Владимира Соловьева к московскому "Динамо". Приглашаем Владимира Рудольфовича на первый домашний матч со зрителями, чтобы:

– познакомиться с новым стадионом-красавцем в Петровском Парке;

– посмотреть за работой тренерской династии коренных динамовцев — главного тренера Кирилла Новикова и помогающего ему отца Александра Новикова, рекордсмена по количеству игр за наш клуб;

– приобрести клубную атрибутику;

– оценить игру команды и поделиться впечатлениями в прямом эфире прямо со стадиона.

Наши двери открыты!" – говорится в официальном Instagram московского клуба.

В нынешнем сезоне "Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 22 туров.

Не пропустите: Соловьев ответил Уткину, который обвинил его в симпатиях к московскому "Динамо". | http://soccernews.ru
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