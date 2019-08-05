"Динамо" приготовило подарок для Дженнифер Лопес

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"Динамо" приготовило подарок для Дженнифер Лопес

В воскресенье, 4 августа, известная американская поп-певица Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.

Звезда выступила на домашнем стадионе столичного "Динамо" - "ВТБ Арене".

"Бело-голубые" приготовили для гостьи специальный подарок - клубную футболку с 4-м игровым номером.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В гримерке Дженнифер Лопес ждет сюрприз⚪

Публикация от ВТБ Арена парк (@vtb_arena_park)

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