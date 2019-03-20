"Динамо" примет "Локомотив" в Химках
Московское "Динамо" следующий домашний поединок снова проведет в Химках.
Это будет игра 21-го тура РПЛ против "Локомотива". Это уже не первый раз за последнее время, когда "Динамо" использует стадион "Арена Химки".
Напомним, что на новом стадионе "Динамо" "ВТБ Арена" будет производиться замена газона.
Поединок между "Динамо" и "Локомотивом" состоится 30 марта в 14:00 (мск).
После 20 туров "Динамо" идет 12-м месте, а "Локомотив" замыкает тройку лучших команд РПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
|27
|9
|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
|18
|15
|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11