"Динамо" приступило к поиску нового тренера после вылета из Лиги Европы

Теги динамо москвакирилл новиков

"Динамо" приступило к поиску нового тренера после вылета из Лиги Европы

Московское "Динамо" может уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.

Как сообщает "Чемпионат", руководство клуба уже начало поиск нового тренера.

Ранее сегодня "Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв "Локомотиву" Тбилиси (1:2) во втором отборочном раунде Лиги Европы.

После 7 туров московский клуб идет в РПЛ на пятом месте.

Читайте также: Московское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

"Милан" и украинский "Колос" прошли в 3-й отборочный раунд Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов