"Динамо" приступило к поиску нового тренера после вылета из Лиги Европы

Московское "Динамо" может уволить главного тренера команды Кирилла Новикова.

Как сообщает "Чемпионат", руководство клуба уже начало поиск нового тренера.

Ранее сегодня "Динамо" вылетело из Лиги Европы, проиграв "Локомотиву" Тбилиси (1:2) во втором отборочном раунде Лиги Европы.

После 7 туров московский клуб идет в РПЛ на пятом месте.

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