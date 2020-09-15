"Динамо" продало Шуньича в китайский клуб

Теги тони шуньичдинамо москвабейджин гуоантрансферы

"Динамо" продало Шуньича в китайский клуб

Московское "Динамо" объявило об уходе из клуба центрального защитника Тони Шуньича.

"Бело-голубые" продали 31-летнего боснийца в "Бейджин Гуоан". Сумма трансфера не раскрывается.

Шуньич выступал за "Динамо" с 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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