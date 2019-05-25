"Динамо" продало все билеты на первый матч на новом стадионе

Теги динамо москваарсенал лондон

"Динамо" продало все билеты на первый матч на новом стадионе

На матче 30-го тура РПЛ "Динамо" - "Арсенал", который состоится на новом стадионе московского клуба, выкуплены все билеты. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, на игру проданы все билеты. Этот матч станет первым для реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.

"Все билеты проданы. Мы ожидаем аншлаг", - сказал глава пресс-службы москвичей Илья Кузенкин.

Стадион вмещает 25 716 человек.

Матч "Динамо" - "Арсенал" состоится завтра, 26 мая. Начало - в 14:00 (мск).

Не пропустите: Федун: "Кто-то из игроков "Спартака-2" будет играть в основе "Спартака" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Краснодар подписал футболиста уровня ЛЧ, но станет ли он основным в клубе? Все, что нужно знать о Юнесе Намли

Краснодар подписал футболиста уровня ЛЧ, но станет ли он основным в клубе? Все, что нужно знать о Юнесе Намли

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Рубин Рубин 29 36
11 Урал Урал 29 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Анжи Анжи 29 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов