"Динамо" продало все билеты на первый матч на новом стадионе

На матче 30-го тура РПЛ "Динамо" - "Арсенал", который состоится на новом стадионе московского клуба, выкуплены все билеты. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, на игру проданы все билеты. Этот матч станет первым для реконструированного Центрального стадиона "Динамо" имени Льва Яшина.

"Все билеты проданы. Мы ожидаем аншлаг", - сказал глава пресс-службы москвичей Илья Кузенкин.

Стадион вмещает 25 716 человек.

Матч "Динамо" - "Арсенал" состоится завтра, 26 мая. Начало - в 14:00 (мск).

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