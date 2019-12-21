"Динамо" продлило контракт с 18-летним защитником Робинзоном Звонковым
18-летний защитник Робинзон Звонков продлил контракт с московским "Динамо". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
"Очень рад новому соглашению с клубом. Благодарен руководству и тренерскому штабу за оказанное доверие. Буду стараться его оправдать и расти как футболист с каждым днем, что, возможно, позволит заиграть в основном составе "Динамо", - сказал футболист
Звонков играет в молодежном составе клуба, который лидирует в молодежном первенстве России. В этом сезоне Звонков отметился 1 ассистом в 9 матчах.
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