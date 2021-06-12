"Динамо" продлило контракт с 32-летним Паршивлюком
Фото твиттер "Динамо"
Московское "Динамо" объявило о заключении нового соглашения с правым защитником Сергеем Паршивлюком.
Стороны продлили контракт, истекающий 30 июня, до лета 2022 года.
32-летний Паршивлюк выступает за "бело-голубых" с 2019 года. В минувшем сезоне он сыграл 25 матчей и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: "Динамо" очень близко к подписанию футболиста "Милана". | http://soccernews.ru
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