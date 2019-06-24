"Динамо" продлило контракт с голкипером Шуниным

Теги динамо москваантон шунин

"Динамо" продлило контракт с голкипером Шуниным

"Динамо" подписало новый контракт с голкипером команду Антоном Шуниным.

Соглашение 32-летнего игрока с московским клубом рассчитано на три года.

"Я очень рад, что остаюсь в "Динамо" - родном для себя клубе, в котором вырос и состоялся как футболист. Это не рядовое для меня событие, я сейчас испытываю такое чувство, как будто у меня сегодня День рождения!" - сказал Шунин.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 30 матчах РПЛ, пропустив 38 голов. 

А еще: "Динамо" продлило контракты с главным тренером Хохловым| http://soccernews.ru
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