"Динамо" продлило контракт с Хохловым

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером команды Дмитрием Хохловым.

Детали нового соглашения пока неизвестны.

Напомним, что Хохлов возглавил "Динамо" в октябре прошлого года. Под его руководством "бело-голубые" финишировали на восьмом месте в чемпионате России.

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