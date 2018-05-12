"Динамо" продлило контракт с Калитвинцевым

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с полузащитником Владиславом Калитвинцевым.

25-летний футболист заключил с клубом соглашение до лета 2020 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Калитвинцев является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 25 матчей и забил 3 гола. Сдавался в аренду "Словану", "Черноморцу" и "Заре".

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