"Динамо" продлило контракт с талантливым воспитанником

Московское "Динамо" объявило о продлении контракта с воспитанником команды полузащитником Игорем Школиком.

"Подписание контракта с родным клубом — радостное событие для меня. Этот факт, несомненно, прибавляет мне мотивации и желания еще больше работать над собой, расти как футболист. Спасибо "Динамо" за веру в меня. Теперь могу полностью сконцентрироваться на футболе. Сразу для себя решил, что хочу остаться здесь. Моя главная цель — закрепиться в главной команде "Динамо". А это возможно, если постоянно прогрессируешь и совершенствуешь своё мастерство. Буду стремиться к этому", — приводит слова Школика официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне 18-летний Школик провел 18 матчей в молодежном первенстве России и забил 7 голов. Хавбек привлекается в юношескую сборную России U18.

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