"Динамо" продлило контракт с Захаряном: названы условия нового соглашения
Фото: твиттер "Динамо".
Московское "Динамо" продлило контракт с полузащитником Арсеном Захаряном, сообщает Eurostavka.
По сведениям источника, новое соглашение будет действовать до лета 2024 года. Зарплата игрока вырастет до 35 тысяч евро в месяц. Также футболист единоразово получит подписной бонус в размере 800 тысяч евро. Кроме того, в соглашении прописаны различные бонусы в зависимости от игры хавбека.
17-летний Захарян является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за московский клуб девять матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач. Сыграл три матча за молодежную сборную России и стал автором одного забитого мяча.
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