"Динамо" продлило контракт со вторым вратарём
Фото сайт "Динамо"
Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении нового соглашения с голкипером Игорем Лещуком.
Стороны продлили контракт на два сезона - с 2023 до 2025 года.
Лещук является воспитанником "бело-голубых", за основную команду он дебютировал в мае 2017 года, сыграл 15 матчей и пропустил 13 голов.
25-летний вратарь - дублёр капитана "Динамо" Антона Шунина.
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