"Динамо" продлило контракт с главным тренером Хохловым

"Динамо" продлило контракт с главным тренером Дмитрием Хохловым, сообщает официальный сайт клуба.

43-летний специалист возглавил московский клуб в 2017 году. Ранее - в 2012 году - он уже тренировал бело-голубых, а также занимал разнообразные тренерские посты в клубе.

Контракты также продлены с ассистентом Хохлова Юрием Никифоровым и тренером вратарей Евгением Плотниковым.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло 12 место в турнирной таблице чемпионата России.

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