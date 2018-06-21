"Динамо" продлило пять футболистов

Теги динамо москва

"Динамо" продлило пять футболистовМосковское "Динамо" продлило контракты с пятью воспитанниками клуба.

Так, соглашения продлены с Ильей Калачевым, Романом Денисовым, Михаилом Агеевым, Станиславом Крохиным и Ильей Гоманюком. 

Отметим, что ни один из них не играл в основном составе "Динамо" в прошлом сезоне.

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