"Динамо" продлило пять футболистов

Московское "Динамо" продлило контракты с пятью воспитанниками клуба.

Так, соглашения продлены с Ильей Калачевым, Романом Денисовым, Михаилом Агеевым, Станиславом Крохиным и Ильей Гоманюком.

Отметим, что ни один из них не играл в основном составе "Динамо" в прошлом сезоне.

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