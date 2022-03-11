"Динамо" продлило соглашение с 20-летним талантом

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении нового контракта с полузащитником Георгием Сулаквелидзе.

Как сообщает пресс-служба "бело-голубых", стороны продлили соглашение до лета 2023 года.

20-летний хавбек пока не дебютировал за главную команду в "Динамо", однако уже попадал в заявку на матч РПЛ.

Сулаквелидзе является воспитанником "Химок", за столичный клуб он выступает с августа 2019 года.

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