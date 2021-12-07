Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Московское "Динамо" продлит контракт с главным тренером Сандро Шварцем и спортивным директором Желько Бувачем, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, стороны близки к заключению договоренности. Новые контракты специалистов будут действовать до лета 2024 года.

Шварц и Бувач работают в "Динамо" с октября 2020 года. Под их руководством московский клуб занимает второе место в чемпионате России, набрав в 17 турах 35 очков.

Не пропустите: "Динамо" отказало клубу АПЛ в трансфере Шиманьски. | http://soccernews.ru