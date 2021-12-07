"Динамо" продлит контракт с главным тренером
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Московское "Динамо" продлит контракт с главным тренером Сандро Шварцем и спортивным директором Желько Бувачем, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, стороны близки к заключению договоренности. Новые контракты специалистов будут действовать до лета 2024 года.
Шварц и Бувач работают в "Динамо" с октября 2020 года. Под их руководством московский клуб занимает второе место в чемпионате России, набрав в 17 турах 35 очков.
Не пропустите: "Динамо" отказало клубу АПЛ в трансфере Шиманьски. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Месси повторил рекорд Роналду в Лиге чемпионов
-
Пике оценил шансы "Барселоны" обыграть "Баварию" в решающем матче Лиги чемпионов
-
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
-
Газизов отреагировал на решение суда по его тяжбе со "Спартаком"
-
"Динамо" продлит контракт с главным тренером
-
"Милан" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"
-
Суд вынес окончательное решение по делу Газизова и "Спартака"
-
Голевые феерии "Шахтера" и Дортмунда, камбэк ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА от 7 декабря
-
Рюдигер близок к уходу из "Челси"
-
"Динамо" отказалось продавать своего полузащитника в АПЛ
-
Артур может покинуть "Ювентус"
-
Полузащитник "Баварии" считает, что Левандовски заслужил "Золотой мяч"
-
"Аякс" может арендовать вратаря "Манчестер Юнайтед"
-
Жорди Альба рискует пропустить матч с "Баварией"
-
Рангник считает преждевременными разговоры о победе "Манчестер Юнайтед" в ЛЧ
-
Арриго Сакки отправил Анчелотти сообщение перед матчем "Реала" против "Интера"
-
1
Дзанетти рассказал, что мог перейти в "Реал"
-
1
У "Челси" серьезные потери перед матчем с "Зенитом"
-
"Милан" планирует продлить контракт с Круничем
-
Линделеф поделился мнением о Де Хеа