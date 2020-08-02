"Динамо" проиграло "Химкам" в товарищеском матче

В рамках товарищеской игры "Химки" одержали победу над московским "Динамо".

Матч завершился со счетом 2:0, а дубль на свой счет записал Мохамед Конате.

По итогам минувшего сезона "Химки" вышли в РПЛ. "Динамо" финишировало в чемпионате на шестом месте.

В первом туре нового сезона "Химки" сыграют против ЦСКА, а "Динамо" ожидает выезд к "Уралу".

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