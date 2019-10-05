"Динамо" проиграло "Оренбургу" и рухнуло в зону вылета

В рамках 12-го тура РПЛ московское "Динамо" в гостях потерпело поражение от "Оренбурга" со счётом 0:2.

Оба гола были забиты во втором тайме - отличились Артем Кулишев и Урош Радакович. А ещё перед перерывом "бело-голубые" остались в меньшинстве вследствие удаления Артура Юсупова.

Столичная команда не может выиграть в шести матчах подряд и уже опустилась в зону вылета, расположившись на 15-м месте в турнирной таблице первенства.

"Оренбург" – "Динамо" - 2:0

Голы: Кулишев, 61 - 1:0, Радакович, 88 - 2:0.

"Оренбург": Климович, Малых, Терехов, Шахов (Сиваков, 66), Зотов, Рогич, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 90), Аюпов, Радакович, Деспотович, Фамейе (Кулишев, 53).

"Динамо": Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Паршивлюк, Юсупов, Каборе (Хильемарк, 71), Жоаозиньо (Грулев, 43; Шейдаев, 81), Шиманьски, Игбун, Панченко.

Удаление: Юсупов (42).

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