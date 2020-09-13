"Динамо" проиграло "Рубину" в матче РПЛ

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"Динамо" проиграло "Рубину" в матче РПЛ

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на своем поле проиграло казанскому "Рубину" со счетом 0:1. Единственный гол на 32-й минуте с пенальти забил Джордже Деспотович. Стоит отметить, что бело-голубые почти весь второй тайм играли вдесятером из-за удаления Николая Комличенко. В концовке встречи красные карточки получили Хван Ин Бом и Сергей Паршивлюк.

"Динамо" Москва – "Рубин" Казань - 0:1 (0:1)
Гол: Деспотович, 32 (с пенальти) - 0:1

"Динамо": Шунин, Евгеньев, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Каборе (Моро, 58), Фомин, Шиманьски, Комличенко, Н`Жи, Филипп (Игбоун, 71).

"Рубин": Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Зуев, Кварацхелия (Бакаев, 42), Шатов, Хван Ин Бом, Макаров, Абильгор, Деспотович.

Удаление: Комличенко (51), Хван Ин Бом (90+2), Сергей Паршивлюк (90+4).

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