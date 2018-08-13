"Динамо" просит дисквалифицировать хавбека "Спартака"

Теги динамо москваспартак москваалександр ташаев

"Динамо" просит дисквалифицировать хавбека "Спартака"

Московское "Динамо" просит дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева.

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов подтвердил, что к ним поступило соответствующее обращение от "бело-голубых".

"Динамо" недовольно тем, что Ташаев в одностороннем порядке расторг контракт с клубом и перешёл в "Спартак". Кроме того, "Динамо" рассчитывает вернуть бонус в размере 400 тысяч евро, выплаченный игроку при продлении соглашения.

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