"Динамо" просит дисквалифицировать хавбека "Спартака"

Московское "Динамо" просит дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева.

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов подтвердил, что к ним поступило соответствующее обращение от "бело-голубых".

"Динамо" недовольно тем, что Ташаев в одностороннем порядке расторг контракт с клубом и перешёл в "Спартак". Кроме того, "Динамо" рассчитывает вернуть бонус в размере 400 тысяч евро, выплаченный игроку при продлении соглашения.

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