"Динамо" проведет первые домашние матчи нового сезона в Химках

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"Динамо" проведет первые домашние матчи нового сезона в Химках"Динамо" проведет первые домашние матчи следующего сезона чемпионата России на "Арене-Химки".

31 мая такое заявление сделали в пресс-службе клуба. 

Напомним, что в новом сезоне "Динамо" начнет выступления на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, который откроется до конца этого года.

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