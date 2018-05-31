"Динамо" проведет первые домашние матчи нового сезона в Химках

"Динамо" проведет первые домашние матчи следующего сезона чемпионата России на "Арене-Химки".

31 мая такое заявление сделали в пресс-службе клуба.

Напомним, что в новом сезоне "Динамо" начнет выступления на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина, который откроется до конца этого года.

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