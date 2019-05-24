"Динамо" проводит первую тренировку на новом стадионе

Московское "Динамо" наконец вернулось на родной стадион в Петровском парке.

Сегодня футболисты "бело-голубых" проводят первую тренировку на новой арене.

Напомним, что стадион получил название "ВТБ-Арена". Здесь "Динамо" примет тульский "Арсенал" в матче 30-го тура чемпионата России, который состоится 26 мая.

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