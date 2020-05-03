"Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Монпелье" Дамьену Ле Таллеку

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"Динамо" проявляет интерес к полузащитнику "Монпелье" Дамьену Ле Таллеку

Московское "Динамо" интересуется защитником "Монпелье" Дамьеном Ле Таллеком. Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, на данный момент футболист работает над получением российского паспорта и тренируется в Москве.

В текущем розыгрыше 30-летний полузащитник принял участие в 28 матчах Лиги 1 и забил 2 гола. Контракт игрока с "Монпелье" рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Ле Таллек выступал за "Ренн", дортмундскую "Боруссию", "Нант", украинскую "Говерлу", "Мордовию" и "Црвену Звезду".

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