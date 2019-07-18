"Динамо" пытается купить форварда "Марселя"

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"Динамо" пытается купить форварда "Марселя"

Нападающий "Марселя" Клинтон Н'Жи попал в сферу интересов московского "Динамо", сообщает Footmercato.

По информации источника, "бело-голубые" хотят купить 25-летнего камерунца этим летом и уже предложили ему выгодный контракт.

Также на футболиста претендует неназванный китайский клуб, который готов платить ему ещё больше.

В прошлом сезоне Н'Жи сыграл за "Марсель" 21 матч, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Контракт игрока с провансальцами истекает в 2020 году. Его рыночная стоимость - 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: "Динамо" объявило о переходе экс-хавбека "Краснодара". | http://soccernews.ru
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