"Динамо" пытается купить сербского форварда

Теги динамо москвафулхэмалександар митровичтрансферы

"Динамо" пытается купить сербского форварда

Фото инстаграм Александара Митровича

Московское "Динамо" сохраняет интерес к нападающему "Фулхэма" Александару Митровичу, сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

По его информации, "бело-голубые" готовы заплатить за звёздного серба 15 миллионов евро.

Самому футболисту клуб предлагает контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 26-летний Митрович сыграл за "Фулхэм" 31 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Нефтехимик" объявил о переходе нападающего "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира

"Краснодар" хочет приобрести гамбийского бомбардира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов