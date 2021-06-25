"Динамо" пытается купить сербского форварда

Фото инстаграм Александара Митровича

Московское "Динамо" сохраняет интерес к нападающему "Фулхэма" Александару Митровичу, сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Егоров.

По его информации, "бело-голубые" готовы заплатить за звёздного серба 15 миллионов евро.

Самому футболисту клуб предлагает контракт с зарплатой 4 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне 26-летний Митрович сыграл за "Фулхэм" 31 матч, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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