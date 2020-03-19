"Динамо" рассказал о работе клуба в условиях коронавируса

Теги динамо москвакоронавирус

"Динамо" рассказал о работе клуба в условиях коронавирусаНа официальном сайте московского "Динамо" сообщается, как клуб будет работать в условиях коронавируса.

Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля, из-за чего бело-голубые ушли на карантин.

"В соответствии с решениями властей г. Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора о мерах по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и в целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников, офис ФК "Динамо-Москва" решением руководства клуба переведен на удаленный режим работы.

При этом для сотрудников предусмотрены все необходимые технические возможности для выполнения своих рабочих функций в полном объеме. Текущая деятельность структур и подразделений клуба продолжается в плановом режиме на бесперебойной основе", - сообщается на сайте.

После 22 туров РПЛ "Динамо" занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.

Не пропустите: Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Сельта" решила отказаться от прохождения тестов на коронавирус

"Сельта" решила отказаться от прохождения тестов на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов