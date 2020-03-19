"Динамо" рассказал о работе клуба в условиях коронавируса
На официальном сайте московского "Динамо" сообщается, как клуб будет работать в условиях коронавируса.
Напомним, чемпионат России был приостановлен до 10 апреля, из-за чего бело-голубые ушли на карантин.
"В соответствии с решениями властей г. Москвы и рекомендациями Роспотребнадзора о мерах по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 и в целях заботы о здоровье и безопасности своих сотрудников, офис ФК "Динамо-Москва" решением руководства клуба переведен на удаленный режим работы.
При этом для сотрудников предусмотрены все необходимые технические возможности для выполнения своих рабочих функций в полном объеме. Текущая деятельность структур и подразделений клуба продолжается в плановом режиме на бесперебойной основе", - сообщается на сайте.
После 22 туров РПЛ "Динамо" занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.
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