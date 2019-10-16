"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера

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"Динамо" рассматривает кандидатуру польского тренера

Появился новый кандидат на пост тренера московского "Динамо".

Как сообщил журналист Polsat Sport Цезарий Ковальский, им стал наставник сборной Польши U21 Чеслав Михневич. Отметим, что вчера его подопечные одолели Сербию (1:0) в рамках отбора молодежного Евро-2021. Молодежка Польши возглавляет свою группу.

Напомним, что ранее с тренерского поста "Динамо" ушел Дмитрий Хохлов, а и.о. был назначен Кирилл Новиков.

Ранее сообщалось, что на пост тренера "Динамо" претендуют Мирча Луческу и Рашид Рахимов.

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