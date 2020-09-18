"Динамо" рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера

Московское "Динамо" после позорного вылета из Лиги Европы приступило к поиску замены для главного тренера Кирилла Новикова.

Как сообщалось ранее, руководство столичного клуба заинтересовано в приглашении Курбана Бердыева, однако это не единственный кандидат на должность.

Также на пост наставника претендуют действующий спортивный директор "бело-голубых", бывший ассистент Юргена Клоппа Желько Бувач и экс-тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов, пишет Sport24.

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