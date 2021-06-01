"Динамо" рассматривает вариант с подписанием защитника "Вест Хэма"

Фото: инстаграм Бальбуэны

Защитник "Вест Хэма" Фабиан Бальбуэна попал в сферу интересов "Динамо".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", московский клуб рассматривает 29-летнего парагвайца в качестве альтернативы Диего Годину из "Кальяри".

Отмечается, что Бальбуэну "Динамо" сможет подписать в качестве свободного агента, так как в конце июня у него истекает соглашение с клубом.

В прошедшем сезоне Бальбуэна принял участие в 18 играх и забил один гол.

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