"Динамо" рассталось с Дьяковым

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"Динамо" рассталось с Дьяковым

Защитник Виталий Дьяков покинул "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Руководство клуба и футболист договорились о досрочном расторжении контракта. 

28-летний Дьяков выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 23 матча и забил 3 гола.

Таким образом Дьяков стал свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно.

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