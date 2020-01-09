"Динамо" расторгло контракт с Шейдаевым

"Динамо" на официальном сайте объявило о том, что клуб расторг контракт с 23-летним форвардом Рамилем Шейдаевым. Его контракт истекал летом 2020 года.

По данным "Спорт-Экспресса", представители футболиста были недовольны тем, что соглашение расторгнуто раньше назначенного срока. Не исключено, что будет подано заявление в Палату по разрешению споров РФС.

Шейдаев провел за московский клуб 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

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