"Динамо" расторгло контракт с Шейдаевым

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"Динамо" расторгло контракт с Шейдаевым

"Динамо" на официальном сайте объявило о том, что клуб расторг контракт с 23-летним форвардом Рамилем Шейдаевым. Его контракт истекал летом 2020 года. 

По данным "Спорт-Экспресса", представители футболиста были недовольны тем, что соглашение расторгнуто раньше назначенного срока. Не исключено, что будет подано заявление в Палату по разрешению споров РФС.

Шейдаев провел за московский клуб 9 матчей, не отметившись результативными действиями.

А еще: СМИ: Шейдаев зимой может перейти в "Крылья Советов"| http://soccernews.ru
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