"Динамо" расторгло контракт с воспитанником клуба

Фото сайт "Динамо"

Московское "Динамо" на своём официальном сайте объявило об уходе из клуба полузащитника Антона Терехова.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

"Благодарим Антона за годы, проведённые в "Динамо", и его профессиональное отношение к делу. Желаем ему успехов и удачи в дальнейшей карьере!" - написала пресс-служба "бело-голубых".

23-летний Терехов является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 21 матч и забил 1 гол. Сдавался в аренду "Крыльям Советов" и "Тамбову".

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