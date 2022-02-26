"Динамо" разгромило "Химки" в 19-м туре РПЛ, "Нижний Новгород" одолел "Урал"

Фото твиттер "Динамо"

Сегодня, 26 февраля, чемпионат России официально возобновился двумя матчами.

В рамках 19-го тура РПЛ московское "Динамо" крупно обыграло "Химки", а "Нижний Новгород" минимально победил "Урал".

Примечательно, что в двух поединках произошло сразу пять удалений.

Также стоит отметить, что "бело-голубые", набрав три очка, стали лидерами первенства, сместив с вершины "Зенит".

"Нижний Новгород" – "Урал" - 1:0

Гол: 1:0 – 78, пенальти Калинский.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов (Юлдошев, 18), Ткачук, Гоцук, Александров, Каккоев (Игбун, 74), Стоцкий, Калинский, Ларсен, Эннин (Карасев, 90), Милсон.

"Урал": Помазун, Герасимов, Мамин, Кузьмичев, Гогличидзе, Гаджимурадов (Евсеев, 72), Егорычев (Железнов, 87), Мишкич (Подберезкин, 87), Августыняк, Колесниченко, Бикфалви (Магомадов, 82).

Удаления: Колесниченко (55), Гогличидзе (77).



"Химки" – "Динамо" - 0:3

Голы: 0:1 – 35 Смолов, 0:2 – 85 Шиманьски, 0:3 – 89 Фомин.

"Химки": Лантратов, Тихий, Волков, Бруно Виана, Жирков (Набиуллин, 71), Кухарчук (Главчич, 80), Дагерстоль, Глушаков, Мамаев (Анван, 46), Мирзов, Ламкель Зе.

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Моро, Шиманьски (Гладышев, 89), Грулев (Макаров, 88), Захарян (Сазонов, 56), Смолов (Тюкавин, 69).

Удаления: Дагерстоль (45), Евгеньев (52), Анван (67).

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