"Динамо" разгромило "Химки" в РПЛ
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Московское "Динамо" разгромило "Химки" в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Динамо" - "Химки" - 4:1
Голы: Моро, 12 - 1:0, Грулев, 26 - 2:0, Тюкавин, 52 - 3:0, Грулев, 60 - 4:0, Адеми, 90 - 4:1.
"Динамо" - Шунин, Варела (Паршивлюк, 68), Ордец (Евгеньев, 77), Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян (Кутицкий, 77), Грулев (Гладышев, 68), Н`Жи, Тюкавин.
"Химки" - Лантратов, Идову, Данилкин, Карпов (Боженов, 68), Филин, Набиуллин, Дагерстоль, Сабович, Трошечкин (Соколов, 46), Камышев (Стоинович, 46), Мирзов, Долгов (Адеми, 68).
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