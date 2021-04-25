"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины
Фото: Твиттер @DynamoKyiv
В Киеве подошел к концу очередной матч в рамках 23 тура чемпионата Украины. "Динамо" на своем поле принимало "Ингулец" и добилось разгромной победу со счетом 5:0.
Результат позволил команде под руководством Луческу досрочно завоевать золотые медали УПЛ. Таким образом "бело-голубые" стали чемпионами страны впервые за 5 лет.
Киевляне набрали 58 очков и стали недосягаемы для "Шахтера". У гостей осталось 20 баллов и 12 строчка в турнирной таблице.
"Динамо" - "Ингулец" 5:0 (2:0)
Голы: Забарный, 4 - 1:0, Беседин, 14 - 2:0, Цыганков, 48 - 3:0, Цыганков, 71 - 4:0, Попов, 82 - 5:0
"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 60), Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60), Беседин.
"Ингулец": Крынский, Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб, Коробенко, Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74), Шевцов (Плохотнюк, 81).
Читать также: "Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дубль Гризманна принес "Барселоне" победу над "Вильярреалом"
-
"Шахтер" неожиданно проиграл "Александрии"
-
"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины
-
1
"Спартак" в жарком дерби обыграл ЦСКА
-
"Ростов" дома минимально обыграл "Арсенал"
-
"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Ювентусом"
-
"Интер" дома минимально обыграл "Верону"
-
"Лидс" отстоял ничью в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" хочет подписать Аспиликуэту
-
Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса"
-
Фанаты "Спартака" вывесили серию ярких баннеров на матче с ЦСКА (фото)
-
"Хетафе" обыграл "Уэску" в Ла Лиге
-
"Ливерпуль" вступил в борьбу за форварда сборной Италии
-
Банкир Петр Авен рассказал, кого он хочет видеть на посту главного тренера "Спартака"
-
"Бернли" неожиданно разгромил "Вулверхэмптон"
-
"Ницца" победила "Монпелье" в Лиге 1
-
"Заря" победила "Олимпик" в чемпионате Украины
-
"Сочи" на 91-й минуте вырвал победу над "Уфой"
-
"Спартак" теряет Маслова
-
"Удинезе" с хоккейным счетом победил "Беневенто" в матче Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13