"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом Украины

Теги динамо киевингулец

"Динамо" разгромило "Ингулец" и впервые за пять лет стало чемпионом УкраиныФото: Твиттер @DynamoKyiv
В Киеве подошел к концу очередной матч в рамках 23 тура чемпионата Украины. "Динамо" на своем поле принимало "Ингулец" и добилось разгромной победу со счетом 5:0.
Результат позволил команде под руководством Луческу досрочно завоевать золотые медали УПЛ. Таким образом "бело-голубые" стали чемпионами страны впервые за 5 лет.

Киевляне набрали 58 очков и стали недосягаемы для "Шахтера". У гостей осталось 20 баллов и 12 строчка в турнирной таблице.

"Динамо" - "Ингулец" 5:0 (2:0)

Голы: Забарный, 4 - 1:0, Беседин, 14 - 2:0, Цыганков, 48 - 3:0, Цыганков, 71 - 4:0, Попов, 82 - 5:0

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 46), Забарный, Попов, Миколенко, Сидорчук (Шепелев, 60), Цыганков, Шапаренко (Андриевский, 46), Буяльский (Гармаш, 73), Де Пена (Родригес, 60), Беседин.

"Ингулец": Крынский, Асмелаш, Семенко, Салем, Синегуб, Коробенко, Янаков (Щедрый, 74), Бартулович, Васин (Ситчинава, 74), Козак (Коваленко, 74), Шевцов (Плохотнюк, 81).

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