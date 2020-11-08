"Динамо" разгромило "Локомотив" в московском дерби. В матче было забито шесть голов

Московское "Динамо" разгромило "Локомотив" в матче 14-го тура чемпионата России.

Отметим в этой встрече было удалено три футболиста, два из которых - игроки "железнодорожников".

"Динамо" - "Локомотив" - 5:1 (2:0)

Голы: Евгеньев, 3 - 1:0, Н`Жи, 33 - 2:0, 33 - 2:0, Зе Луиш, 45 - 2:1, Лесовой, 60 - 3:1, Фомин, 86 (пенальти) - 4:1, Рауш, 90+2

"Динамо": Лещук, Плиев, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Шиманьски, Фомин, Каборе (Терехов, 83; Рауш, 90), Лесовой, Н`Жи (Моро, 68), Тюкавин (Варела, 83).

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов (Коченков, 66), Серкейра, Райкович, Игнатьев, Крыховяк, Рыбчинский (Магкеев, 46), Миранчук (Лисакович, 46), Куликов (Мухин, 66), Зе Луиш, Смолов (Камано, 34).

"Динамо" с 26 баллами располагается на 4 место в РПЛ, "Локомотив", имея в активе 21 очко, располагается на 8 позиции.

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