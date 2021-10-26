"Динамо" разгромило "Оренбург" в Кубке России
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 3-го тура группового этапа Кубка России московское "Динамо" на выезде разгромило "Оренбург" со счетом 3:0.
Победу "бело-голубым" принесли голы Константина Тюкавина, Николы Моро и Романа Евгеньева.
"Динамо", набрав шесть очков, заняло первое место в группе 11 и вышло в 1/8 финала. "Оренбург" с тремя очками занял второе место и вылетел из турнира.
"Оренбург" – "Динамо" - 0:3 (0:1)
Голы: Тюкавин, 8 - 0:1, Моро, 81 - 0:2, Евгеньев, 87 - 0:3
"Оренбург": Полетаев, Козлов (Малых, 69), Гойкович, Стаматов (Сычевой, 75), Шаболин (Фамейе, 46), Эктов, Миронов, Аюпов, Диалло (Титков, 46), Прудников, Корян.
"Динамо": Лещук, Паршивлюк, Евгеньев, Скопинцев, Кутицкий, Бальбуэна, Захарян (Моро, 72), Шиманьски (Фомин, 46), Грулев, Тюкавин, Н'Жи (Макаров, 58).
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