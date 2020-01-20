"Динамо" разгромило польский клуб, "Локомотив" сыграл вничью с вице-чемпионом Румынии

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"Динамо" разгромило польский клуб, "Локомотив" сыграл вничью с вице-чемпионом Румынии

Российские клубы "Динамо" и "Локомотив" в рамках подготовки ко второй части сезона провели товарищеские матчи. "Динамо" разгромило польский "Заглембе", "Локомотив" сыграл вничью с вице-чемпионом Румынии "Стяуа".

"Стяуа" Румыния – "Локомотив" Россия – 3:3 (3:2)

Голы "Локомотива": Ан. Миранчук, 26 - 1:1, Баринов, 32 - 2:2, Жемалетдинов, 63 - 3:3

"Динамо" Россия – "Заглембе" Польша – 5:1 (1:0)
Голы "Динамо": Филипп, 42 - 1:0, Игбун, 59 - 2:0, Игбун - 67, Игбоун, 78 - 4:0, Панченко, 90 - 5:1

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