"Динамо" разгромило "Ротор" в 26-м туре РПЛ
Фото сайт РПЛ
В рамках 26-го тура РПЛ московское "Динамо" на выезде одержало крупную победу над "Ротором".
"Бело-голубые" выиграли со счётом 3:0 благодаря голам Даниила Фомина, Ивана Ордеца и Клинтона Н'Жи.
"Ротор" – "Динамо" - 0:3
Голы: 0:1 – 57, пенальти Фомин, 0:2 – 76 Ордец, 0:3 – 90 Н`Жи.
"Ротор": Чондрич, Гогуа, Кверквелия, Степанов, Макаров (Серченков, 75), Давиташвили, Кипиани, Алейник (Песегов, 82), Жигулев, Фламарион (Арабидзе, 72), Муллин.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк (Скопинцев, 65), Ордец, Евгеньев (Моро, 65), Варела, Нойштедтер, Фомин, Грулев, Захарян (Каборе, 84), Тюкавин (Комличенко, 84), Игбоун (Н`Жи, 80).
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