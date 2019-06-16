"Динамо" разгромило словенский клуб со счетом 11:0

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"Динамо" разгромило словенский клуб со счетом 11:0

Московское "Динамо" в товарищеском матче разгромило клуб третьей словенской лиги "Дравоград" со счетом 11:0. 

Хет-триком отметился Липовой, по два мяча на счету Кардозу и Грулева. Еще по голу забили Жоаозиньо, Морозов, Козлов и Темников.

"Динамо" Москва, Россия – "Дравоград" Словения – 11:0 (4:0)
Голы: Жоаозиньо, 6 - 1:0, Кардозу, 14 - 2:0, Кардозу, 29 - 3:0, Морозов, 40 - 4:0, Грулев, 54 - 5:0, Грулев, 57 - 6:0, Липовой, 60 -7:0, Козлов, 65 - 8:0, Темников, 80 - 9:0, Липовой, 82 - 10:0, Липовой, 90 - 11:0

"Динамо" (стартовый состав): Лещук, Плиев, Евгеньев, Рыков, Морозов, Соу, Тетте, Жоаозиньо, Панченко, Кардозу, Марков.

На замену выходили: Сангаре, Седов, Темников, Калинин, Козлов, Москвичев, Терехов, Грулев, Липовой, Черных.

Напомним, что в минувшем сезоне "Динамо" заняло 12-е место в чемпионате России.

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Пффф.Третья лига Словении,мда.

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